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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Vídeo: Un gol histórico... Sibarí enciende el Mundial con un golazo

Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
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I. Saibari
Escocia
Marruecos
EE. UU.

La selección marroquí se adelantó pronto en el marcador en su decisivo partido de la fase de clasificación para el Mundial, apenas unos segundos después del pitido inicial, con un magnífico gol de Ismail El Saybari en el segundo minuto del encuentro.

El tanto llegó tras un pase en profundidad de Brahim Díaz que el delantero remató desde un ángulo cerrado y colocó el balón en la escuadra de la portería de Angus Jan.

Es su segundo gol en dos partidos consecutivos, logro que ningún otro marroquí había conseguido, y sitúa a los «Leones del Atlas» a un paso del liderato.

El tanto tempranero aturdió al rival, que nunca se encontró cómodo tras encajar tan rápido.

Es el gol más rápido de un equipo árabe en la historia de los Mundiales y el más rápido de esta edición.

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