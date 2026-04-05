Lamine Yamal, estrella del Barcelona, fue objeto de un insulto racista por parte de un aficionado del Atlético de Madrid durante el enfrentamiento entre ambos equipos, celebrado ayer sábado, en la jornada 30 de la Liga española.

El Barça logró imponerse a los rojiblancos por 2-1 en los últimos compases del partido.

Yamal tenía la oportunidad de representar a Marruecos debido a sus orígenes árabes, pero optó por defender los colores de España a nivel internacional.

En un vídeo grabado desde las gradas del Atlético de Madrid, se ve a Yamal siendo objeto de insultos racistas mientras ejecutaba un saque de esquina, cuando uno de los aficionados le dijo: «Eres muy feo... Vuelve a Marruecos, cabrón... Vuelve allí».

A pesar de la victoria del equipo catalán a domicilio y de estar cada vez más cerca de alzarse con el título de La Liga, Yamal se mostró enfadado tras el encuentro.

Las cámaras captaron a Yamal al salir del campo, donde se cruzó con su entrenador alemán, Hansi Flick, quien intentó hablar con él, pero el astro español le hizo un gesto de enfado, negándose a hablar con su técnico.

Yamal continuó su camino hacia los vestuarios, mientras charlaba con uno de los miembros del cuerpo técnico del Barcelona.



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