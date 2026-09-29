La selección de Inglaterra logró un valioso triunfo a costa de su anfitriona la República Checa por 2-0, la noche del martes, en el partido que los enfrentó dentro de las competiciones de la segunda jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA, con lo que los Tres Leones sumaron sus tres primeros puntos en el torneo.

La selección inglesa selló el partido gracias a su gran dominio sobre el desarrollo del juego, especialmente tras la inferioridad numérica en las filas de los locales, después de la expulsión de Pavel Šulc en el minuto 25, lo que obligó a la selección checa a replegarse y defender, mientras los jugadores de Inglaterra mantenían su posesión y sus intentos ofensivos.

Anthony Gordon, extremo del Barcelona, abrió el marcador para Inglaterra en el minuto 47, con el inicio de la segunda mitad, después de rematar un magnífico centro de Trent Alexander-Arnold, estrella del Real Madrid, y colocar un preciso cabezazo en la dirección contraria a la del portero checo, otorgando la ventaja a la selección de su país.









Gordon continuó con su gran momento con la selección de Inglaterra, después de haber marcado también en la primera jornada ante España, en el partido que terminó con victoria de la Roja por 3-2, confirmando su destacada presencia ofensiva con los Tres Leones.

Harry Kane añadió el segundo gol para la selección inglesa en el minuto 69, después de que el balón llegara a Morgan Rogers dentro del área, quien cayó mientras intentaba controlarlo, antes de que Kane rematara el balón con un disparo directo que acabó dentro de la red, ampliando la ventaja de Inglaterra y sentenciando prácticamente el encuentro.









Tras el segundo gol, el entrenador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, decidió dar descanso a sus titulares y realizó 3 cambios de una sola vez, con la salida de Harry Kane, Bukayo Saka y Elliot Anderson, y la entrada de Jude Bellingham, Rio Ngumoha y Alex Scott.

Con este resultado, la selección de Inglaterra elevó su cuenta a 3 puntos para ocupar el segundo puesto del grupo, por detrás de la selección de España, líder con 6 puntos, después de que la Roja lograra su segunda victoria consecutiva al ganar a Croacia (4-1) en la segunda jornada.

La selección inglesa visitará a su par croata en el encuentro de la tercera jornada, el próximo 3 de octubre, antes de recibir a la selección de la República Checa en la cuarta jornada el día 6 del mismo mes.



