Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
BBC Sports Personality of the Year 2025 - ArrivalsGetty Images Entertainment

Traducido por

Vídeo: Tras el hat-trick, Henry afirma: «¡Messi y este tipo vienen de la Luna!»

Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
T. Henry
L. Messi
C. Ronaldo
Argentina
Argelia
EE. UU.
Portugal
República Democrática del Congo
Francia

El balón está en el campo de Cristiano.

La leyenda francesa Thierry Henry elogió a Lionel Messi tras la victoria de Argentina 3-0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026. Henry afirmó que Messi y Cristiano Ronaldo están en una categoría aparte.

Messi marcó un hat-trick que dio la victoria a Argentina por 3-0 y lo colocó como máximo goleador del torneo.

“Escuchad de nuevo”, dijo Henry en Fox Sports: “Este hombre y el otro que jugará mañana (Cristiano) vienen de la luna”.

Y añadió: «Argentina nos recordó que sigue siendo la campeona vigente. No debemos olvidarlo».

Y concluyó: «Pero Leo es diferente… Es algo totalmente distinto».

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
RD Congo crest
RD Congo
COD

Antes de despedirse, retó a Cristiano: «Ahora te toca a ti».

Messi firmó su primer ‘hat-trick’ en un Mundial y llegó a 16 goles, igualando el récord histórico de la Copa.

Ronaldo se estrenará con Portugal ante Congo, y la afición espera su respuesta tras el show de Messi.

Lee también:

¿Favoreció el sistema automático de fuera de juego a Argentina frente a Argelia
? ¿Mereció Egipto un penalti ante Bélgica
? «Una grave injusticia para la Samba». Mala valoración del árbitro de Marruecos-Brasil.


Anuncios