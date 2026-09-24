Vídeo: Sami Al Jaber: Arabia Saudí sufre en esta posición

Sami Al-Jaber, exestrella de la selección de Arabia Saudí, considera que el conjunto saudí sufre una carencia evidente en la posición de delantero centro, señalando que esa deficiencia quedó de manifiesto ante Kuwait.

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La selección de Arabia Saudí logró una difícil victoria sobre Kuwait, ayer miércoles (1-0), en la primera jornada de la Copa del Golfo 27, en un partido que presenció una discreta actuación de Abdullah Al-Hamdan, delantero del conjunto saudí.

Sami Al-Jaber declaró en unas manifestaciones a través del programa "Nadina": "Arabia Saudí carece actualmente del delantero letal que sabe marcar goles y aprovechar las ocasiones, al contrario que en el pasado".

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Y añadió: "Actualmente contamos con delanteros del más alto nivel en la Liga saudí, pero son extranjeros, y los nombres locales no son capaces de ofrecer el nivel requerido".

Prosiguió: "Pero lo más importante es que la selección de Arabia Saudí consiguió la victoria en el partido ante Kuwait, que fue testigo del nacimiento de numerosas estrellas como Hammam Al-Hammami".

Concluyó: "El conjunto saudí mostró un espíritu diferente y fue destacado al máximo, pero la selección de Kuwait jugó un gran partido defensivo, y respeto claramente a nuestra selección, que logró cerrar los espacios en el fondo".







