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Vídeo: Reacción de Hossam Hassan al gol de Yasser Ibrahim a Argentina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
H. Hassan
Y. Ibrahim
Argentina
Egipto
EE. UU.

Los Faraones se adelantan pronto en el marcador frente al Tango

Las cámaras captaron la reacción de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, tras el gol del defensa Yasser Ibrahim a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

El defensa Yasser Ibrahim adelantó a Egipto en el 15’ con un cabezazo a centro de Marwan Attia.

Hossam Hassan estuvo a punto de llorar de alegría y se llevó los dedos a la cabeza, señal de que el tanto era fruto de una jugada ensayada.

Egipto llegó a octavos tras eliminar a Australia en los penaltis, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Argentina, por su parte, superó a Cabo Verde 3-2 tras dos prórrogas.

El ganador de este duelo se medirá en cuartos de final al vencedor del Colombia-Suiza, que se juega esta tarde.




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