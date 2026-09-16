Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde pasaron página a uno de los capítulos más tensos del vestuario del Real Madrid la temporada pasada, después de volver a coincidir juntos en el corazón del centro del campo el pasado martes, en una escena de reconciliación pública que puso fin a meses de distanciamiento.

La pelea de Valdebebas: la multa más cara en el Madrid

La temporada pasada terminó bajo los focos por lo que hicieron ambos jugadores fuera del terreno de juego más que por su rendimiento dentro de él, ya que los dos protagonizaron una pelea que se prolongó durante dos días completos en la ciudad deportiva de Valdebebas, durante la cual se asegura que el uruguayo cayó y sufrió una lesión en la cabeza.

A raíz del incidente, el club abrió un procedimiento disciplinario contra los jugadores y les impuso una multa de 500.000 euros a cada uno, la más alta que ha visto el Real Madrid en los últimos tiempos, en un mensaje claro de que la disciplina está por encima de todo.

El regreso juntos y un Mundial que calmó los ánimos

Después de varios meses del suceso, y en un periodo en el que los ánimos se calmaron con la atención del mundo puesta en la Copa del Mundo, los dos jugadores volvieron a jugar juntos de nuevo el martes, cuando fueron titulares juntos en la posición de pivote.

El rendimiento del equipo fue en general sólido, especialmente con el brillo del turco Arda Güler, y ninguno de los dos jugadores destacó de forma individual más de lo esperado, en señal de su concentración en el trabajo colectivo.

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La imagen final que zanja la polémica

Sin embargo, el momento de verdadero lucimiento de la pareja llegó al final del partido, cuando el equipo logró la victoria "en los últimos instantes", ya que Tchouaméni y Valverde se abrazaron con calidez por el trabajo realizado y se felicitaron mutuamente, en una imagen que confirma que su relación, al menos de cara al público, ha mejorado y ha vuelto a la normalidad, con lo que el Real Madrid pasa página definitivamente a la crisis.