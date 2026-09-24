Saleh Abu Al-Shamat, jugador de la selección de Arabia Saudí, generó interrogantes tras ser sustituido durante el duelo ante Kuwait en el arranque del camino de Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27, después de que mostrara signos de sorpresa, enfado y tristeza mientras abandonaba el terreno de juego, en una escena que trajo a la memoria el ambiente tenso que precedió al torneo.

Georgios Donis decidió sustituir a Abu Al-Shamat en el minuto 63, y el jugador dejó el terreno de juego con claras muestras de descontento por la decisión del cambio, antes de aparecer enfadado en el banquillo y recibir el consuelo de su compañero Hassan Tambakti.

La escena no pasó desapercibida, especialmente porque Abu Al-Shamat había sido uno de los nombres que despertaron el interés del cuerpo técnico en el último periodo, además de que ya había estado ausente de la lista de la selección de Arabia Saudí en el último Mundial, lo que convierte cualquier gesto impulsivo suyo en objeto de seguimiento, sobre todo a la luz de la importancia que la selección otorga a la disciplina dentro del grupo.

¿Se repite el escenario de Musab Al-Juwayr?

La sensibilidad de la situación de Abu Al-Shamat aumenta a la luz de la estricta política disciplinaria que impone Fahad Al-Mufarrej, director de la selección de Arabia Saudí, después de que la disciplina fuera uno de los asuntos más destacados dentro de la concentración de Arabia Saudí antes del inicio de la Copa del Golfo 27.

Musab Al-Juwayr había sido excluido de la lista de la selección participante en el torneo por una infracción disciplinaria, en una decisión que confirmó que el cuerpo administrativo no es indulgente con ningún exceso dentro de la concentración, lo que abre la puerta al interrogante sobre cómo se abordará la conducta de Abu Al-Shamat si se considera que el jugador se salió del marco de la disciplina.

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Pero hasta ahora, no hay nada que confirme que Abu Al-Shamat vaya a recibir una sanción o ser excluido del próximo partido, además de que las muestras de enfado que exhibió tras el cambio no implican necesariamente la existencia de una infracción disciplinaria, y podrían ser tan solo una reacción natural a la decisión de sustituirlo y a su deseo de seguir jugando.

La pregunta sigue en el aire: ¿terminará todo en un momento de enfado dentro del campo, o el cuerpo administrativo de la selección de Arabia Saudí tratará la conducta de Abu Al-Shamat como un nuevo asunto disciplinario? La respuesta podría aparecer con la lista del próximo partido, y con el hecho de si el jugador seguirá participando con Arabia Saudí con normalidad o se encontrará ante una nueva decisión del cuerpo técnico y administrativo.

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