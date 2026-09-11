Vídeo: pese a la victoria, la historia de un error arbitral que privó a Ivan Toney de un hat-trick histórico

Un error arbitral privó al inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, de anotar un hat-trick histórico en la portería del Al-Hazem en la Roshn Saudi League.

El Al-Ahli venció al Al-Hazem por 3-1 en el partido que enfrentó a ambos hoy viernes en el estadio Al-Inma de Yeda, en la séptima jornada de la Roshn League.

El encuentro fue testigo del brillo del delantero inglés Ivan Toney, quien marcó dos goles, uno de ellos de un penalti que él mismo provocó, además de fallar otro que también originó.

El experto arbitral Mohamed Kamal Risha afirmó que Toney merecía un tercer penalti, apenas unos 10 minutos antes del final del partido, pero el árbitro no lo señaló.

Risha declaró al periódico saudí "Al-Riyadía": "Hay un penalti no señalado a favor del Al-Ahli en el minuto 81".

Y aclaró: "Ivan Toney fue agarrado por Mory Konaté, jugador del Al-Hazem, y la decisión del árbitro de acudir a la pantalla del VAR para revisarlo y regresar sin señalarlo fue errónea".

De haberse señalado este penalti, Ivan Toney habría logrado una cifra histórica, ya que habría provocado 3 penaltis en el mismo partido, algo poco frecuente en el mundo del fútbol.

Lo más probable es que el delantero inglés hubiera sido el encargado de lanzar el penalti, y en caso de anotarlo, habría alcanzado su segundo hat-trick en las primeras 7 jornadas de la Roshn Saudi League, una cifra también excepcional.

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Además, Toney habría alcanzado el gol número 11 en las primeras 7 jornadas de la Roshn League, una cifra sin precedentes, ya que el mejor registro había sido del delantero sirio Omar Al-Soma con el Al-Ahli, con 10 goles, en la temporada 2016-2017.

Cabe recordar que Ivan Toney sigue siendo el máximo goleador de la liga saudí en la temporada actual con 10 goles, tras disputarse 7 jornadas, con una diferencia de 6 goles respecto a su perseguidor más cercano.