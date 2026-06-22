En las gradas del estadio Arrowhead de Kansas City se vivió una escena familiar divertida durante el partido en el que Lionel Messi marcó un hat-trick y llevó a Argentina a vencer a Argelia en el debut de ambos en el Mundial 2026.

Un vídeo viral muestra cómo Thiago y Mateo, hijos de Messi, casi se pelean por un objeto, lo que obligó a su madre, Antonella Roccuzzo, a intervenir para evitar la trifulca.

El clip muestra a Thiago persiguiendo a Mateo entre las gradas, más pendientes de su propio “problema” que de los tres goles que su padre marcaba en el campo.

Tras el empate del alemán Miroslav Klose (16’), Messi está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico del Mundial. Argentina jugará ante Austria este lunes en la segunda jornada del Grupo 10 y cerrará la fase contra Jordania la madrugada del domingo.

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