Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-TRAINING-ARGAFP

Traducido por

Vídeo: Pelea frustrada: los hijos de Messi acaparan las miradas

Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
Argentina vs Austria
Austria
L. Messi
Argentina
Argelia
EE. UU.
Austria

La leyenda argentina se prepara para batir más récords

En las gradas del estadio Arrowhead de Kansas City se vivió una escena familiar divertida durante el partido en el que Lionel Messi marcó un hat-trick y llevó a Argentina a vencer a Argelia en el debut de ambos en el Mundial 2026.

Un vídeo viral muestra cómo Thiago y Mateo, hijos de Messi, casi se pelean por un objeto, lo que obligó a su madre, Antonella Roccuzzo, a intervenir para evitar la trifulca.

El clip muestra a Thiago persiguiendo a Mateo entre las gradas, más pendientes de su propio “problema” que de los tres goles que su padre marcaba en el campo.

Tras el empate del alemán Miroslav Klose (16’), Messi está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico del Mundial. Argentina jugará ante Austria este lunes en la segunda jornada del Grupo 10 y cerrará la fase contra Jordania la madrugada del domingo.

Lee también:

La oferta del Al-Hilal está sobre la mesa... La estrella del Barcelona rechaza la liga turca

Bale: «El fútbol se ha vuelto tan aburrido como el ajedrez... y la diversión está en los pies de Yamal y el dúo del Real Madrid».

Anuncios