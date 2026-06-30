El portero holandés Bart Verbruggen brilló al detener un gol seguro del marroquí Sofiane Rahimi en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, disputada en la madrugada del martes en Monterrey.

El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario. En el minuto 98 de la prórroga, Rahimi recibió dentro del área, regateó y disparó, pero el portero del Brighton realizó una atajada milagrosa.

Holanda se había adelantado en el 72 con gol de Cody Gakpo, e Issa Diop igualó en el 90+1 para Marruecos.

Rahimi ingresó en el 86 por Ounahi.

El ganador se medirá en octavos a Canadá, que venció 1-0 a Sudáfrica.







