Argentina avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Austria en la segunda jornada del Grupo 10.

Los dos goles los marcó Lionel Messi en los minutos 38 y 90+5.

Argentina lidera el grupo con 6 puntos, 3 más que Austria, mientras Jordania y Argelia aún no suman.

La noche fue histórica para Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador de las fases finales del Mundial con 18 goles, superando el empate con el alemán Miroslav Klose (16 goles).

No obstante, falló un penalti, el tercero en sus Mundiales, y se convirtió en el jugador que más penaltis ha errado en la historia de la competición.

El encuentro estuvo marcado por los intentos de ambos equipos por anotar, aunque Argentina fue más peligrosa gracias al gran momento de forma de Messi, quien representaba una amenaza constante cada vez que tocaba el balón.











