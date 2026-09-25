Vídeo: Mika Godts marca de forma brillante su primer gol con Bélgica y Van Bommel

Mika Godts ha marcado su primer gol con Bélgica. El atacante del Paris Saint-Germain abrió el marcador en el duelo de la Liga de Naciones ante Italia.

Godts completó este verano su traspaso del Ajax al PSG por 45 millones de euros. El delantero de 21 años está teniendo sobre todo minutos como suplente en la capital francesa.

Eso no fue motivo para que el nuevo seleccionador, Mark van Bommel, no lo pusiera en el once inicial contra Italia. Un gran contraste con el antecesor de Van Bommel, Rudi García, que ni siquiera incluyó a Godts en la convocatoria para el Mundial.

Godts devolvió de inmediato la confianza de Van Bommel. Antes de cumplirse la media hora de juego, recibió el balón en el lado izquierdo del campo, se fue hacia dentro y dejó a dos italianos a contrapié, tras lo cual pudo definir con facilidad para hacer el 0-1.

El partido contra Italia es apenas el tercer encuentro internacional de Godts. Anteriormente disputó dos amistosos con los Diablos Rojos.







