Vídeo: Mbappé asume un nuevo papel antes del partido contra Irak

El capitán de Francia, Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se mostró en una situación inusual antes del partido contra Irak, previsto para la madrugada del martes en la segunda jornada del Mundial 2026.

Mbappé brilló en el debut ante Senegal, donde marcó dos goles y guió a los “Gallos” a una victoria por 3-1.

Durante los preparativos para enfrentar a Irak, el delantero del Real Madrid apareció en un vídeo junto al equipo de analistas de los “Les Bleus”, siguiendo el amistoso de sus compañeros.

Según Foot Mercato, «durante la sesión, el capitán analizó el rendimiento de sus compañeros junto al equipo técnico, estudiando los movimientos y fases de juego del once de Deschamps».

El portal añadió: «Esta implicación total, poco habitual entre los jugadores, demuestra una vez más la profesionalidad de la estrella francesa. Al fin y al cabo, Mbappé sigue siendo el centro de todas las miradas, incluso fuera del campo».

Por último, Francia cerrará la fase de grupos ante Noruega el viernes 26 de junio.







