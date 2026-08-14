El brasileño Malcom de Oliveira, jugador del Al Hilal, acaparó todas las miradas durante el enfrentamiento ante el Al Faisaly, que reunió a ambos equipos en la primera jornada de la Roshn League.

Malcom logró marcar el segundo gol en el minuto 26 de la primera parte, con un magnífico disparo con su pierna derecha tras un movimiento perfecto dentro del área.

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El gol de Malcom es más que una simple jugada, ya que supone una respuesta a su fuerza y sus grandes cualidades después de que su nombre se vinculara con la salida de las filas del Al Hilal durante el actual periodo de fichajes veraniego.

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Al mismo tiempo, numerosas fuentes apuntan a que el partido actual es el último de la estrella brasileña con la camiseta del Al Hilal, ya que estuvo dirigiendo algunos gestos a la afición.

Malcom se había incorporado a las filas del Al Hilal en el verano de 2023, procedente del Zenit ruso, en un momento en el que informes periodísticos señalaban que el jugador parecía estar cerca de jugar con el Al Diriyah.