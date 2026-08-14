¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Vídeo: ¡Malcom acapara todas las miradas en la noche de su despedida del Al-Hilal!

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
Malcom
Arabia Saudí
Brasil

La estrella brasileña hace historia

El brasileño Malcom de Oliveira, jugador del Al Hilal, acaparó todas las miradas durante el enfrentamiento ante el Al Faisaly, que reunió a ambos equipos en la primera jornada de la Roshn League.

Malcom logró marcar el segundo gol en el minuto 26 de la primera parte, con un magnífico disparo con su pierna derecha tras un movimiento perfecto dentro del área.

Lee también: Triplete en 9 minutos: el Al Hilal no renuncia a su costumbre en los estrenos de la Roshn

El gol de Malcom es más que una simple jugada, ya que supone una respuesta a su fuerza y sus grandes cualidades después de que su nombre se vinculara con la salida de las filas del Al Hilal durante el actual periodo de fichajes veraniego.

هبعت كود جديد عدل بيه

Entradas para los partidos de la Roshn League saudí¡Compra tu entrada ahora!

King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
King Cup
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Neom SC crest
Neom SC
NEO

Al mismo tiempo, numerosas fuentes apuntan a que el partido actual es el último de la estrella brasileña con la camiseta del Al Hilal, ya que estuvo dirigiendo algunos gestos a la afición.

Malcom se había incorporado a las filas del Al Hilal en el verano de 2023, procedente del Zenit ruso, en un momento en el que informes periodísticos señalaban que el jugador parecía estar cerca de jugar con el Al Diriyah.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google