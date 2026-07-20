Vídeo: Madrid se viste de oro para recibir a los campeones de España

La selección española ha regresado a casa con la Copa del Mundo 2026, días después de ganar su segundo título al vencer a Argentina en la final. Desde la llegada de «La Roja», la afición ha iniciado las celebraciones que vivirán días excepcionales en honor a los campeones.

El diario «Marca» difundió un vídeo en el que se ve al capitán, Rodri, bajando del avión con la Copa, mientras el seleccionador, Luis de la Fuente, le acompañaba.









La Federación Española de Fútbol ha organizado celebraciones multitudinarias, como ya es tradición tras cada gran título. La marcha de la victoria arrancará el lunes 20 de julio, para que la afición pueda festejar de cerca con sus estrellas.

Primero visitarán varias instituciones oficiales de Madrid y luego se dirigirán a la plaza de Cibeles, donde el público los aguardará para celebrar este título histórico.

Lee también: Los reyes de la posesión: 4 claves españolas que acabaron con el orgullo de Argentina.

Además de los jugadores, actuarán Ardi Bogotá, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo y Viva Suiza, con sorpresas aún por revelar.

Los artistas ya han interactuado con el evento en redes. Ana Mina, en referencia a su último trabajo con Lola Indigo, escribió: «Esta noche es toda para vosotros», confirmando que la fiesta será mucho más que un triunfo deportivo.