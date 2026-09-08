Vídeo: llamó "estúpido" al árbitro. ¿Será sancionado Ivan Toney?

El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, se ha visto amenazado con la suspensión, después de insultar al árbitro del partido de su equipo ante el Al-Qadsiah en la Roshn Saudi League.

El Al-Ahli cayó ante el Al-Qadsiah por 3-2, en el encuentro que ambos disputaron hoy martes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

Nada más finalizar el partido, Ivan Toney se dirigió al árbitro estadounidense Ismail Elfath para protestar por haber pitado el final del encuentro antes de que se agotara el tiempo de descuento.

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Las cámaras captaron al delantero inglés mientras hablaba con el árbitro estadounidense, a quien le dijo en medio de su discusión: "¿Eres estúpido?".

Ivan Toney continuó con su protesta hacia el árbitro, hasta que su compañero Mohammed Suliman Bakr intervino y trató de apartarlo, por temor a que fuera objeto de una sanción administrativa.

Cabe recordar que fue Ivan Toney quien marcó el doblete del Al-Ahli en la portería del Al-Qadsiah, aunque ello no fue suficiente para escapar de la tercera derrota de la presente temporada.