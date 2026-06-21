Vídeo: La afición japonesa acapara miradas tras el 4-0 a Túnez

Tras ganar 4-0 a Túnez en el partido 1000 de la Copa del Mundo, los aficionados japoneses limpiaron rápidamente las gradas del estadio de Monterrey.

Este gesto espontáneo, conocido en Japón como «jomi herui» (la tradición de limpiar las gradas tras los partidos), Este gesto refleja su responsabilidad cívica. Las cámaras captaron a Ken Okawa, de 30 años, recogiendo vasos y restos de comida cerca de su asiento, una costumbre que considera un agradecimiento a México por acoger el torneo.

«Somos invitados en México y me han tratado de maravilla, así que esta es mi forma de expresar mi agradecimiento», afirmó, según informó la web de la emisora tunecina Mosaïque.

Esta práctica se enseña desde la infancia, cuando los niños limpian sus aulas.

La aficionada Miko Takia, de 41 años, lo confirma: «Es parte de nuestra cultura; limpiamos para que el siguiente pueda usar el espacio cómodamente».

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Las imágenes de los aficionados japoneses limpiando las gradas se viralizaron durante el Mundial, lo que llevó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a repartir 20 000 bolsas de basura en el estadio, el festival de aficionados y los sitios turísticos para atender las peticiones de la afición japonesa.

Para muchos aficionados, como Ichiro Oyo (27 años), es «algo obvio».

Rio Matsuka (32 años) añadió: «Mostrar este comportamiento ante el mundo es motivo de orgullo».

En lo deportivo, Japón lidera el Grupo F con 4 puntos tras empatar con Holanda, que goleó a Suecia 5-1. mientras que Túnez quedó eliminada al no sumar puntos antes de enfrentar a los «Molinos Naranjas».

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