Vídeo: la afición del Al Nassr arremete contra Al Muwallad

El duelo entre Al Nassr y Al Taawoun, disputado la noche del viernes en el marco de la cuarta jornada de la Roshn League, vivió un ambiente cargado en las gradas, después de que la afición del "Al Alami" enviara duros mensajes al marroquí Abderrazak Hamdallah, delantero del Al Taawoun y exjugador del Al Nassr, desde el calentamiento y durante el transcurso del partido.

La afición del Al Nassr comenzó su ofensiva contra Hamdallah antes del inicio del encuentro, coreando cánticos de "llorón" hacia el delantero marroquí, en alusión a las disputas que acompañaron el final de su etapa con el "Al Alami", mientras que el jugador ignoró esos cánticos y no respondió de forma directa a las gradas.

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Los silbidos de desaprobación no cesaron con el arranque del partido, ya que la afición siguió expresando su enfado hacia su exdelantero, sobre todo cada vez que perdía el balón, cuando las gradas se alzaban con silbidos y cánticos en su contra, dejando a Hamdallah bajo una presión constante de la afición durante el encuentro.

El duelo ante el Al Taawoun tiene un carácter especial para Hamdallah, dados los años que pasó con la camiseta del Al Nassr y los grandes éxitos que logró con el equipo, antes de que la relación entre ambas partes terminara de una manera polémica, convirtiéndose después en uno de los jugadores más silbados cuando se enfrenta al "Al Alami".

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Este ambiente coincidió con el fuerte inicio del Al Nassr en la Roshn League, después de que el "Al Alami" lograra la victoria en sus tres primeros partidos de la temporada, sumando el pleno de puntos antes del duelo ante el Al Taawoun y confirmando su deseo de seguir compitiendo con fuerza por el liderato de la competición.

El Al Nassr había comenzado su camino con una victoria sobre el Al Riyadh, y después logró una remontada emocionante ante el Al Ettifaq con un triunfo por 3-2 pese a disputar la mayor parte del partido con 10 jugadores, antes de afrontar el duelo ante el Al Taawoun con un estado anímico elevado y el deseo de prolongar su racha de victorias.

Este fuerte inicio otorga al duelo ante el Al Taawoun una importancia añadida, sobre todo porque el Al Nassr busca mantener su registro perfecto, mientras que Hamdallah se encontró frente a su antiguo club y a una afición acostumbrada a recibirlo con silbidos de desaprobación en los últimos años.

Entre los cánticos de las gradas y el deseo del Al Nassr de seguir sumando victorias, las miradas permanecieron puestas en Hamdallah, quien trató de ignorar la presión y concentrarse dentro del campo, en una nueva noche que revela que la historia del delantero marroquí con la afición del "Al Alami" no ha terminado a pesar de los años transcurridos desde su marcha.