El delantero egipcio Hamza Abdelkarim ha logrado captar la atención del técnico del Barcelona, Hansi Flick, durante la pretemporada, tras una destacada actuación en los partidos amistosos, coronada con dos goles (el primero de penalti) en el enfrentamiento ante el Birmingham City en suelo inglés, reforzando así sus opciones de competir por un puesto en el once titular del conjunto catalán.

El diario catalán "Sport" señaló que Hamza es uno de los jóvenes más destacados que están ofreciendo un rendimiento excepcional entre los canteranos actualmente bajo la dirección del entrenador alemán, ya que fue titular en los dos primeros amistosos de este verano, ante el Europa (4-1) y el Birmingham City, siendo uno de los pocos jóvenes que han gozado de esta confianza.

Un rendimiento ofensivo completo

Hamza demostró, en el duelo ante el Birmingham, su peligrosa capacidad como delantero puro, ya que supo jugar de espaldas a la portería, proteger el balón y presionar a los defensas al encarar la portería, en una actuación "muy convincente".

El jugador egipcio destacó por su velocidad y su actividad constante durante la primera mitad, sin dejar de pedir el balón y moverse con inteligencia dentro del área, lo que se tradujo en la obtención de un penalti después de anticipar los movimientos de su marcador.

Hamza no dudó en asumir la responsabilidad, ya que tomó el balón y lo golpeó con fuerza con su pierna izquierda superando al portero del Birmingham, James Beadle, para marcar su primer gol en los amistosos de este verano.

Espíritu combativo y determinación evidente

El entusiasmo de Hamza también fue evidente en su rendimiento defensivo, ya que cometió 3 de las 6 faltas del Barcelona en la primera mitad, y recibió una tarjeta amarilla por la última de ellas, en señal del espíritu combativo, la determinación y el gran esfuerzo que Flick exige a sus delanteros.

Pese a la tarjeta amarilla, el rendimiento general del jugador egipcio fue convincente, ya que mostró la personalidad y la notable presencia ofensiva que el cuerpo técnico busca en la posición de ariete.

Hamza sumó un espléndido gol a su cuenta, firmando un destacado doblete en el partido, tras mostrar una gran atención ofensiva al aprovechar el rechace de un potente disparo de su compañero Roni desde el borde del área, para colocarla en la red con maestría técnica.

Feroz competencia por el puesto de delantero

Hamza, que se incorporó al Barcelona el pasado invierno procedente del club egipcio Al-Ahly, aprovecha cada minuto para hacerse con un lugar en el once titular, en un momento en que el conjunto catalán busca fichar a un delantero puro durante el mercado de fichajes de verano.

Al jugador egipcio le espera una feroz competencia por el puesto, ya que las decisiones finales sobre la plantilla del equipo se tomarán más adelante, pero Hamza ofrece sólidas razones para permanecer bajo la estrecha vigilancia del entrenador, e incluso para competir por un lugar permanente en el primer equipo.