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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vídeo: Francia golea a Marruecos con dos goles en seis minutos

K. Mbappe
Francia vs Marruecos
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EE. UU.

Francia goleó 2-0 a Marruecos en seis minutos este miércoles en los cuartos de final del Mundial 2026.

Kylian Mbappé, capitán francés, enmendó su penalti fallado en la primera parte con un certero disparo en el 60.

Lee también: Derribó el trono africano y rivalizó con Pelé: Bouadi hace historia en el Mundial.

Antes, el portero marroquí Yassine Bono había detenido un penalti lanzado por la estrella francesa, manteniendo su portería a cero y animando a los «Leones del Atlas».

Mbappé lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 8 tantos, igualado con Lionel Messi.



Ousmane Dembélé amplió la ventaja seis minutos después con un potente disparo que Bono no pudo detener.

Dembélé llegó a cinco tantos y dos asistencias, para un total de siete aportes en el torneo.


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