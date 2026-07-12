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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: Experto arbitral concluye que se debe repetir el partido Inglaterra-Noruega

Noruega vs Inglaterra
Noruega
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J. Bellingham
Noruega
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EE. UU.

Gran polémica tras el partido de cuartos de final

Un experto en arbitraje afirma que el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra debería repetirse si se confirma lo ocurrido.

Los noruegos protestaron ante el árbitro francés Clément Turpin tras el 1-1 de Jude Bellingham en el descuento de la primera parte en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las imágenes del saque de puerta del portero Orian Niland, que inició la jugada del gol, mostraron un cambio repentino en la trayectoria del balón antes de llegar a Elliot Anderson.

Según las reglas, el juego debería haberse detenido y reanudado con un saque de centro; sin embargo, la FIFA El organismo aclaró en un comunicado que el sensor integrado en el balón —el mismo que anularía un gol a Croacia ante Portugal en eliminatorias— no detectó impacto con la red.

El experto en arbitraje Fahd Al-Mardasi declaró en televisión: «La FIFA ha aclarado en su comunicado que el sensor del balón, en la jugada del gol de Bellingham ante Noruega, no detectó ningún contacto con la red... pero si hubiera un fallo en dicho sensor, habría que repetir el partido».

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Y añadió: «Es una situación difícil que no queremos ver en ningún partido, pero si el sensor no funcionaba correctamente, hay que repetir el partido».



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