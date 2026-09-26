La selección de Arabia Saudí se convirtió en la primera clasificada para las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", tras un partido de exhibición ante Omán.

La selección saudí venció a su homóloga de Omán por 3-0, en el partido que enfrentó a ambas hoy sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Arabia Saudí abrió el marcador en el minuto 11 de partido, por medio de Firas Al Buraikan, que remató de cabeza al fondo de la red un centro de Saleh Abu Al Shamat.

En el minuto 18 de partido, Hassan Kadesh anotó el segundo gol de la selección saudí, tras rematar de cabeza al fondo de la red un centro que envió Saleh Abu Al Shamat desde un saque de esquina.

Al Buraikan añadió su segundo gol y el tercero para la selección de su país en el minuto 34 de partido, después de intercambiar el balón con Sultan Mandash y disparar un potente remate que el portero omaní no pudo detener.

En el minuto 36 de partido, Nasser Al Rawahi anotó un gol para la selección de Omán, tras quedarse solo ante el portero Mohammed Al Owais, antes de que el árbitro del partido lo anulara por fuera de juego.

La selección saudí dominó el partido por completo, ya que sus jugadores rivalizaron en desperdiciar numerosas ocasiones fáciles ante la portería de Omán, para terminar el encuentro con la victoria de Arabia Saudí por tres goles a cero.

Con esta victoria, la selección saudí aseguró su clasificación para las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo, siendo la primera en clasificarse, después de elevar su casillero a 6 puntos, con los que encabeza el Grupo Uno, a dos puntos de Irak, que ocupa el segundo puesto.

En cambio, la situación de la selección de Omán en el torneo se complica, después de quedarse su casillero en un único punto, con el que ocupa el tercer puesto en la tabla de clasificación, lo que hace que sus opciones de clasificación sean muy difíciles.

La selección de Omán necesita ganar a Kuwait en su próximo partido, el próximo martes, junto con una derrota de Irak ante Arabia Saudí, a la misma hora, para clasificarse, siempre que remonte la gran diferencia de goles entre ambos.