El portugués Samu Costa, nuevo centrocampista del Al Nassr, recibió un histórico recibimiento tras su llegada a la capital saudí, Riad, para incorporarse al equipo.

El Al Nassr anunció anteayer, domingo, la contratación de Samu Costa, procedente del Real Mallorca español, en lo que supone su primer fichaje durante el actual mercado de fichajes estival, después de que se levantaran las restricciones financieras que pesaban sobre él.

El centrocampista portugués llegó a la capital saudí, Riad, ayer lunes, antes de firmar su nuevo contrato con "El Mundial", que se extiende por 4 temporadas y finaliza en 2030.

El Al Nassr publicó, a través de su cuenta oficial en la red social "X", un vídeo excepcional que mostró los entresijos del recibimiento de Samu Costa en el aeropuerto internacional Rey Khalid, e incluso su firma de los contratos, desde la perspectiva del jugador portugués.

Ese vídeo se grabó a través de las gafas inteligentes que llevaba puestas el centrocampista portugués desde su llegada a la capital saudí ayer lunes.

La afición del Al Nassr tiene grandes esperanzas puestas en Costa para suplir al centrocampista croata Marcelo Brozovic, que abandonó el Al Nassr tras la finalización de su contrato al término de la temporada pasada.

Cabe recordar que el Al Nassr competirá por 4 títulos en la nueva temporada: la Liga Roshn, la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas y la Supercopa de Arabia Saudí, además de la Liga de Campeones de Asia de la élite a nivel continental.