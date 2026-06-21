España debutó en el Mundial 2026 venciendo 4-0 a Arabia Saudí, recordando su histórico 8-0 ante Alemania.

La selección española venció 4-0 a Arabia Saudí este domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

España presionó desde el inicio, liderada por Lamine Yamal, quien regresó al once tras entrar como suplente contra Cabo Verde.

Yamal abrió el marcador en el 10’ al rematar con la derecha un centro raso de Mikel Oyarzabal, y marcó su primer gol en el Mundial.

La presión española continuó y Oyarzabal aprovechó un rebote de la defensa para marcar el segundo en el 21.

Tres minutos después, el delantero de la Real Sociedad marcó su segundo gol y el tercero de España al cabecear con la izquierda un centro de Dani Olmo.

Arabia Saudí intentó reaccionar, pero no inquietó a Unai Simón y se fue al descanso 3-0.

Al inicio del segundo tiempo Luis de la Fuente reemplazó a Yamal y Oyarzabal, pero el dominio español continuó.

En el 46’, Hassan Tembakti marcó en propia puerta el cuarto de España.

El lateral Marc Cucurella disparó dentro del área, el portero Mohammed Al-Owais repelió el balón, que rebotó en Hassan Tambakti y entró en la portería.

En el 92, Ferran Torres marcó el quinto, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.

España sumó así su primer triunfo en el Mundial 2026 tras el 0-0 inicial contra Cabo Verde.

La goleada reavivó el recuerdo de la derrota por 8-0 ante Alemania en el Mundial 2002.

España lidera el Grupo 8 con 4 puntos, mientras que Arabia Saudí se queda con 1, a la espera del Uruguay-Cabo Verde de este lunes.

En la última jornada, Arabia Saudí necesita ganar a Cabo Verde para avanzar, mientras España se mide a Uruguay.