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Vídeo: En su cumpleaños, ¿cuántos Balones de Oro espera ganar Messi?

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Messi ostenta el récord de Balones de Oro

La cuenta oficial del Balón de Oro celebró ayer el 39.º cumpleaños del argentino Lionel Messi.

La selección argentina y su cuerpo técnico celebraron el cumpleaños del astro, al igual que patrocinadores y la Federación Argentina de Fútbol.

La cuenta de la Bola de Oro en «X» publicó un vídeo de 2009, cuando Messi ganó el premio por primera vez.

Le preguntaron: «¿Cuántos Balones de Oro ganará?».

Messi respondió: «Es difícil determinarlo… Si pudiera ganar más de uno, sería mejor».

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Y añadió: «El récord es de tres (el de Platini)... Espero ganar más de uno y disfrutarlo... Espero conseguir más de uno».

Cabe recordar que Messi ostenta el récord de Balones de Oro, con un total de ocho.



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