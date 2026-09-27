La selección de Emiratos Árabes Unidos envió un mensaje contundente a sus rivales en la Copa del Golfo, tras lograr una amplia victoria por tres goles a cero ante su homóloga de Baréin, en el enfrentamiento que reunió a ambas selecciones dentro de los partidos de la penúltima jornada de la fase de grupos, correspondiente al Grupo Segundo.

La selección emiratí impuso su superioridad durante el encuentro, tras conseguir batir la portería de Baréin en tres ocasiones, sellando así su billete de clasificación a la siguiente ronda después de elevar su cuenta a 6 puntos, empatada con la selección de Catar, dejando abierta la lucha por el liderato del grupo hasta el final de los partidos de la primera fase.

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Camara abre el marcador y Bala amplía la ventaja

La selección emiratí tuvo que esperar hasta el minuto 30 del partido para inaugurar el marcador, después de que Ousmane Camara lograra batir la portería de Baréin, dando a su equipo la ventaja y colocándolo en una situación cómoda antes de completar el enfrentamiento.









Con el inicio de la segunda parte, la selección emiratí continuó con su presión ofensiva, hasta que Guilherme Bala logró marcar el segundo gol en el minuto 66, ampliando la ventaja de su equipo y acercándolo a sellar el enfrentamiento con tres puntos valiosos.









Ali Saleh completa el triplete y Baréin se despide del torneo

En el minuto 88, Ali Saleh dio el tiro de gracia a las esperanzas de la selección de Baréin, tras marcar el tercer gol, confirmando la superioridad de Emiratos y cerrando una amplia victoria con un contundente tres a cero.

Con este resultado, la selección de Emiratos elevó su cuenta a 6 puntos, asegurando la clasificación a la siguiente ronda, empatada con Catar, que tiene el mismo número de puntos, mientras que la selección de Baréin se despidió de las competiciones del torneo junto a la selección de Yemen, poniendo fin a su recorrido en la fase de grupos.

De este modo, la selección emiratí logró sellar su pase a la siguiente fase con un contundente tres a cero, mientras que todas las miradas se dirigen a la jornada final para conocer la identidad del líder del Grupo Segundo, ante la igualdad de Emiratos y Catar en el número de puntos.