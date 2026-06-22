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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: «El número 3»... La victoria de Egipto confirma la intuición de Amr Adib

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Una victoria merecida para los Faraones

El periodista Amr Adib generó revuelo en redes tras difundirse un clip de su programa «Al-Hikaya», donde pronosticó que Egipto vencería 3-0 a Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

Antes del encuentro, afirmó:

Dijo: «Desde esta mañana veo el número tres. ¿Será el número de goles? ¿Marcará Egipto tres tantos? Quizá tres jugadores hagan algo especial».

Horas después, Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda en la segunda jornada del grupo, y la afición relacionó el pronóstico con el marcador.

Tras el partido, el periodista celebró la victoria y elogió el esfuerzo de los jugadores.

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En su cuenta de «X» publicó: «Una victoria histórica y épica; remontar y ganar por tres goles confirma la fuerza de la selección egipcia y su capacidad para competir».

Y añadió: «Mohamed Salah cuajó un gran partido, Mustafa Zico confirmó su talento, mientras que Mahmoud Hassan Trezeguet siguió aportando su habitual esfuerzo, lo que permitió a la selección lograr una victoria merecida por la que todos merecen una felicitación».

Egipto remontó un gol en contra y ganó 3-1, su primer triunfo en Copas del Mundo, con lo que suma cuatro puntos y lidera su grupo, cerca ya de la siguiente ronda.

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