El delantero luso se marcha en soledad al vestuario y 'roto' anímicamente; sus lágrimas ya dan la vuelta al mundo.

La imagen es muy fuerte. Impactó al mundo entero después de la eliminación de Portugal a manos de Marruecos, en los cuartos de final del Mundial de Qatar. Cristiano Ronaldo se marchó al vestuario en soledad y se le vio completamente destrozado desde lo anímico. Su desconsolado llanto ya está dando la vuelta al planeta.

Este sábado, Marruecos hizo historia y de la grande. Pocos días después de haber echado a España del Mundial, se 'cargó' a una Portugal que venía de aplastar a Suiza por seis goles a uno en octavos de final. Los lusos llegaban como favoritos al duelo con el equipos africano, pero un nuevo bombazo futbolístico tuvo lugar en la Copa del Mundo.

Mientras la alegría de los marroquíes no cabía en el estadio, Cristiano Ronaldo se marchaba desconsolado al vestuario. Algún futbolista africano quiso consolarle, pero 'CR7' no quiso recibir el cariño de nadie. Mucho menos el de un espontáneo que burló los controles de seguridad para saltar al césped y llegar a pocos metros del ex jugador del Real Madrid.

Impactante fue la imagen saliendo del campo de juego y también dentro del túnel de vestuarios, con el atacante de 37 años llorando desconsoladamente y siendo incapaz de encontrar explicación a lo que había ocurrido en el partido. No es para menos. El '7' de Portugal, suplente ante Marruecos pese a ser el máximo goleador histórico a nivel de Selecciones, pudo haber jugado sus últimos minutos en una Copa del Mundo.

VIDEO: El llanto desconsolado de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal ante Marruecos en el Mundial de Qatar 2022