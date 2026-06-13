Vídeo: El golazo de Vinícius rompe el hechizo de Marruecos

La selección brasileña remontó rápido tras ir por detrás en el marcador frente a Marruecos en la primera jornada del Mundial.

La Canarinha se vio por detrás en el marcador en el minuto 21, tras el gol de Ismail Saibari para Marruecos.

Marruecos no se replegó y buscó el segundo.

Sin embargo, Brasil se reorganizó rápido y empató.

De hecho, Vinicius Junior igualó el marcador en el 32’ tras regatear y disparar con fuerza ante Yassine Bounou.

Marruecos no pudo recuperar la ventaja y la primera parte terminó 1-1.