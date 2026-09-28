El gol del suplente francés Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, en el minuto 88 desató una alegría desbordante en Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, durante el enfrentamiento ante Bélgica, la noche del lunes, en la segunda jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA, después de que el gol llegara en un momento decisivo que otorgó a los Bleus una emocionante victoria.

Nada más sacudirse las redes de Bélgica, Zidane no pudo contenerse, ya que corrió a toda velocidad por el área técnica antes de golpear con muchísima fuerza un balón que tenía delante, en una celebración que reflejó la magnitud de su alegría por el gol que otorgó a la selección de su país una preciada victoria en los últimos minutos.









El gol de Olise dio a Francia su segunda victoria consecutiva en el torneo, después de que los Bleus iniciaran su recorrido en la primera jornada con un triunfo sobre Turquía por un gol a cero, con lo que la selección francesa continúa su fuerte arranque en la Liga de las Naciones de la UEFA y logra el pleno de puntos tras dos jornadas.

El conjunto del entrenador Zidane cuenta con 6 puntos en el liderato del grupo, mientras que Bélgica, dirigida por Marc van Bommel, sufrió su primera derrota, quedándose en 3 puntos en el tercer puesto, por diferencia de goles con respecto a Italia, subcampeona.

Cabe señalar que Zidane asumió la dirección de la selección de Francia en sustitución de Didier Deschamps, quien dejó a los Bleus tras el final del Mundial 2026, en el que Francia ocupó el cuarto puesto.



