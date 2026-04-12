Vídeo: Ederson impactado por un proyectil en la liga turca

El portero brasileño Ederson, del Fenerbahce turco, resultó herido tras recibir un objeto lanzado desde la grada durante el partido que su equipo ganó 4-0 al Kayseri Spor el sábado.

Según el diario Mirror, el exguardameta del Manchester City recibió un golpe con un objeto duro.

El portero se derribó al suelo y, mientras se retorcía de dolor y se llevaba la mano a la cara, la cámara de televisión se acercó para captar un primer plano.

Un vídeo posterior muestra que, al ver el brazo extensible de la cámara, el portero se enfadó y lo empujó, lo que provocó abucheos de los espectadores.

Pese a todo, Ederson mantuvo su portería a cero en la goleada del Fenerbache, mientras el Kayserispor podría enfrentar sanciones disciplinarias por el incidente.

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. El Fenerbache (66 puntos), que no gana la liga turca desde 2014, presiona al líder Galatasaray, que ya jugó un partido más.

Tras perder por primera vez este curso contra Fatih Karagümrük, el equipo respondió con tres triunfos seguidos en los que marcó nueve goles, incluido el 3-1 al cuarto, Beşiktaş.

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