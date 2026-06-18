Vídeo de análisis: Henry critica con dureza a Ronaldo

Thierry Henry, exjugador de Arsenal y Barcelona, criticó a Cristiano Ronaldo tras el 1-1 de Portugal ante República Democrática del Congo en la primera jornada del Grupo XI de la eliminatoria para el Mundial 2026.

En su análisis, Henry afirmó que Ronaldo priorizó su gol personal sobre la construcción de juego colectivo de Portugal.

Tras una jornada en la que Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland acapararon titulares con sus goles, Henry añadió que el portugués saltó al campo ansioso por igualarlos, lo que afectó sus decisiones.

Durante la cobertura de Fox tras el partido, la leyenda de Arsenal y Barcelona afirmó: «Lo importante es que el equipo necesita marcar, no tú. Como quieres anotar, te pones en la trayectoria del pase atrás y los defensas lo aprovechan. El equipo debe marcar, no tú».

Según «Marca», Henry analizó varias jugadas y concluyó que los movimientos del portugués cerraban espacios en vez de crearlos.

En un caso concreto, señaló que la posición del jugador de 41 años obstaculizó a Bruno Fernandes, el principal motor creativo de Portugal.

Como recoge el diario «Mirror», Henry sentenció: «Portugal tiene el balón y Conceição va a recibirlo. Si Cristiano hubiera hecho la carrera hacia atrás, habría obligado al defensa a cerrar esa zona. Pero como quiere marcar, se cruza en el camino de Bruno Fernandes».

Si se hubiera metido en ese espacio estrecho, el defensa tendría que seguirlo y Bruno tendría un gol fácil de un toque. Pero como quiere marcar, corta la trayectoria del pase atrás, los rivales lo ven y la defensa intercepta más fácil».

Y añadió: «¿Has visto la reacción de Bruno Fernandes allí, como si dijera: “Deja que el balón ruede, corre, crea espacio para que yo pueda meterla en la portería”? Eso no ocurrió».

Para Henry, el problema no es solo una sequía temporal en el marcador, sino un desajuste sistémico en la forma en que Portugal construye su ataque cuando todo el sistema gira en torno a una sola estrella.















