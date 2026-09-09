Vídeo: con un misil de Odegaard y un récord, el Arsenal frustra al Nápoles en su propia casa

Arsenal regresó con 3 valiosos puntos del estadio Diego Armando Maradona, tras vencer a su anfitrión Nápoles por un gol a cero, en el encuentro que ambos disputaron este miércoles, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El único gol lo marcó Martin Ødegaard, en el minuto 75, cuando Zubimendi le pasó el balón cerca del borde del área del Nápoles, y el capitán dejó pasar la pelota por delante de él antes de lanzar un potente disparo con la pierna izquierda que rebotó en el poste izquierdo camino de la red.









Arsenal elevó su cuenta a 3 puntos, situándose en el puesto 12 de la clasificación por diferencia de goles respecto a los equipos que le anteceden, mientras que el Nápoles se quedó sin puntos, en el puesto 30.

Arsenal dominó la primera mitad, en la que efectuó 13 disparos, logrando un nuevo récord del club en la primera mitad de un partido fuera de casa en la Liga de Campeones de Europa, según el diario The Sun.

Arsenal tomó la iniciativa para penetrar las defensas de sus rivales, mientras que el equipo de Allegri se limitó a replegarse y confiar en los contraataques.

Saka mostró cierta destreza en la primera ocasión real de Arsenal, pero su chilena no causó ningún problema real al adversario, antes de que su centro llegara a Eze, quien la devolvió de cabeza a Merino, que desperdició una oportunidad de oro para romper el empate con un remate de cabeza a corta distancia.

Se presentaron ocasiones tanto para Politano como para De Bruyne a favor del Nápoles, pero ninguno de los dos logró poner a prueba a Raya de forma seria.

Justo al final de la primera mitad, Ødegaard pasó el balón a Saka, quien arrancó con fuerza pero falló al no acertar a la portería, ya que envió la pelota por encima del larguero.

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En la segunda mitad, el partido continuó igual, aunque los ataques estuvieron más cerca de ambas porterías, con clara ventaja para Arsenal.

Ødegaard marcó el único gol, que aumentó la confianza de los jugadores de Arsenal, quienes intentaron marcar otro tanto, mientras el Nápoles se esforzaba por lograr el empate sin éxito.

En el tiempo de descuento, Zubimendi lanzó un potente disparo que rebotó directamente hacia Havertz, quien la envió a la red, pero el gol fue anulado por fuera de juego, para que el partido terminara con una valiosa victoria del Arsenal por un gol a cero.