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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: Con la asistencia de Yamal, Oyarzabal enciende la semifinal con un gol histórico

Francia vs España
Francia
España
World Cup
L. Yamal
M. Oyarzabal
Francia
España
EE. UU.

Un comienzo trepidante del partido

 Mikel Oyarzabal marcó el primer gol de España ante Francia en el minuto 22 de la semifinal del Mundial 2026, este martes.

El tanto llegó tras un penalti señalado a Lamine Yamal, a quien Lucas Deny golpeó en lugar de despejar.

El tanto llegó tras un dominio inicial de España y el nerviosismo de Francia.



Según la web «Scoopaka», Oyarzabal iguala el récord de goles de un jugador español en un mismo Mundial.

Con este tanto, Oyarzabal suma 5 goles en el torneo, igualando el récord de Emilio Butragueño (1986) y David Villa (2010).




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