El neerlandés Marino Pusic, nuevo director técnico del Al-Ahli, llegó a la ciudad de Yeda para dirigir de forma oficial al "Raqi" durante el próximo periodo.

El Al-Ahli anunció, en la madrugada de este jueves, la contratación de Pusic con un contrato que se extiende por dos temporadas y finaliza en 2028, para ser el sustituto del entrenador alemán Matthias Jaissle, que se marchó a dirigir al Newcastle United inglés.

El periodista saudí Walid Saeed publicó, a través de su cuenta personal en la plataforma "X", un vídeo de la llegada del entrenador neerlandés al aeropuerto de Yeda, este jueves, tras su contratación oficial.

Algunos responsables del club Al-Ahli recibieron a Pusic, a quien se preocuparon por acoger con calidez, y también le ofrecieron café saudí, en una tradición habitual con la llegada de los recién incorporados.

El nuevo entrenador comenzará sus preparativos con el Al-Ahli de forma inmediata, sobre todo porque las competiciones de la Roshn Saudi League comienzan dentro de una semana.

El Al-Ahli comenzará la nueva temporada de forma oficial el 13 de agosto en curso, cuando se enfrente al Al-Diriyah, en la primera jornada de la Roshn Saudi League.

El "Raqi" busca proclamarse campeón de la liga saudí, ausente de sus vitrinas desde el año 2016, así como conservar el título de la Liga de Campeones de Asia de la élite que conquistó en las dos temporadas pasadas.