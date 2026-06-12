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korea(C)Getty Images

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Vídeo: Con ayuda de Egipto, Corea vence a República Checa en un partido emocionante

República de Corea vs Chequia
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Magnífica victoria del Shamshon coreano

Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026.

Con este triunfo, Corea suma 3 puntos en el Grupo A, donde México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural.

En la primera parte Corea dominó y generó peligro, pero el portero Matěj Kovář detuvo los intentos de Son Heung-min, Kang In Lee y Hwang In-beom. Son falló una ocasión clara y el primer tiempo terminó 0-0.

En el 59’, Ladislav Krejčí, asistido por Vladimir Souval, cabeceó al fondo de la red tras un centro desde la izquierda.

Pese al tanto en contra, Corea insistió y Hwang In-beom igualó en el 67’ con un remate por encima del portero Kovář tras recibir dentro del área.


En el 77, Tomáš Souček cabeceó al fondo de la red, pero el árbitro egipcio Amin Omar anuló el tanto tras revisar el VAR por fuera de juego.

Sin tiempo para reaccionar, Hwang In-beom centró al 80’ y el recién ingresado Oh Hyeon-gyu marcó el 2-1.


La República Checa buscó el empate en los últimos minutos con remates de Adam Hlůzek y Michal Sadlík, pero el portero Kim Seung-gyu salvó a su equipo. Finalmente, el árbitro Amin Omar pitó el final y confirmó el 2-1 para Corea del Sur.

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