Vídeo: Çalhanoğlu marca un golazo contra la Roma

El turco Hakan Çalhanoğlu, estrella del centro del campo del Inter de Milán, marcó un golazo contra la Roma este domingo por la tarde en el estadio Giuseppe Meazza, en la 31.ª jornada de la Serie A.

Çalhanoğlu participó en la amplia victoria de los nerazzurri ante la Roma (5-2), marcando el segundo gol y asistiendo en el cuarto a su compañero Marcos Toram, antes de ser sustituido en el minuto 67 por Petar Susić.

El gol del astro turco llegó desde muy lejos, con un misil imparable que el portero de la Roma, Mil Svelar, no pudo detener, y el balón acabó en el fondo de la red.

Con esta gran victoria, el Inter da un paso más hacia el título de la Serie A tras sumar 72 puntos, con una ventaja de 9 puntos sobre el Milan, que se enfrentará al Nápoles mañana lunes por la noche, en el marco de la misma jornada.

Çalhanoğlu se incorporó al Inter de Milán en 2021 procedente de su rival, el Milan, y ha disputado 208 partidos, en los que ha marcado 47 goles y ha dado 36 asistencias.

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