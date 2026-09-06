La derrota del Al Nassr ante el Al Ittihad provocó numerosas reacciones, pero la sorpresa llegó esta vez de uno de los exjugadores más destacados del club, después de que renovara su pronóstico sobre la identidad del campeón de la Roshn Saudi League pese a que solo se han disputado cinco jornadas de la competición.

Fahad Al Hariri, exestrella del Al Nassr, se mantuvo firme en su apuesta por el Al Hilal para ganar el título de la liga saudí esta temporada, asegurando que el tropiezo de su equipo ante el Al Ittihad no cambió la convicción que había expresado antes del inicio de la temporada.

El Al Nassr perdió ante el Al Ittihad por 2-1, en el clásico que enfrentó a ambos equipos la noche del sábado dentro de la quinta jornada de la Roshn League.

En declaraciones televisivas, a través del programa «Dorina Ghair», Al Hariri afirmó que no se retractaría de su pronóstico.

Y dijo: «Lo dije desde el final de la temporada pasada, y al inicio de la temporada actual lo di por hecho: el Al Hilal es el campeón de la liga de este año. Quien me conoce sabe que no cambio mis palabras, y por supuesto todavía estamos en los inicios de la competición, pero las cosas parecen claras».

Al Hariri subrayó que su opinión no está relacionada con el resultado del partido ante el Al Ittihad, asegurando que las fluctuaciones en el nivel del Al Nassr al final de la temporada pasada, que dieron al Al Hilal la oportunidad de regresar a la lucha, son la razón de este pronóstico.

El Al Hilal fue el gran beneficiado del resultado del clásico, después de mantener su arranque perfecto y colocarse en solitario al frente de la tabla con 15 puntos, tras lograr cinco victorias consecutivas y con una ventaja de tres puntos sobre el Al Nassr.

El Al Hilal mostró una imagen ofensiva contundente en las últimas jornadas, después de vencer al Al Ahli por 3-0 en la cuarta jornada, para luego continuar con sus llamativos resultados al ganar al Al Khaleej por 5-1, antes de superar al Al Shabab por 2-0 en la quinta jornada, manteniendo su registro perfecto.

El comienzo del Al Nassr no fue malo, ya que consiguió cuatro victorias consecutivas antes de recibir su primera derrota ante el Al Ittihad, pero el tropiezo en el clásico dio al Al Hilal la oportunidad de ampliar la diferencia en una fase temprana de la lucha por la competición, con el registro del Al Nassr congelado en 12 puntos en la segunda posición.

Por su parte, el Al Ittihad elevó su cuenta a 11 puntos en la cuarta posición, tras mantener su registro sin derrotas.

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