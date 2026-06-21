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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Al estilo de Messi, Lamine Yamal se burla de la afición saudí

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
L. Yamal
L. Messi
España
Arabia Saudí
EE. UU.
Argentina

El astro español brilló frente a la selección saudí, dentro y fuera del campo.

Lamine Yamal, estrella de España, se burló de la afición saudí tras el partido de la fase final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Arabia Saudí perdió 0-4 ante España este domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Tras el partido, Yamal publicó un vídeo en Instagram donde se escuchaba a algunos aficionados saudíes corear: «¿Dónde está Yamal?».

Luego publicó fotos del encuentro y escribió: «Aquí estoy», recordando el gol que marcó en el arranque y dio el triunfo a “Los Toreros”.

En una de las imágenes, donde aparece postrándose tras anotar, añadió: «¡Vamos, España! Gracias por vuestro apoyo. Siempre con Dios».

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La afición saudí ya había usado cánticos similares para burlarse de Lionel Messi tras vencer 2-1 a Argentina en el Mundial de Qatar 2022, coreando: «¿Dónde está Messi? Le hemos roto un ojo».

Fue su primer gol en un Mundial, logrado en su debut como titular, y le convierte en el segundo español más joven en anotar en la historia del torneo.

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