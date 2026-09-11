Mohammed Al Deayea, leyenda del Al Hilal, lanzó un golpe al marroquí Yassine Bounou, guardameta del equipo, antes del enfrentamiento ante el Al Taawoun, previsto para mañana sábado, dentro de la séptima jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

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Bounou se ausentará del enfrentamiento ante el Al Taawoun debido a la lesión que sufrió antes del partido contra el Neom en la pasada jornada, que "El Líder" perdió por 0-2.

Sobre este asunto, Al Deayea afirmó en declaraciones a través del programa "Doorina Ghair": "El Al Hilal no se verá afectado por la ausencia de Bounou en el enfrentamiento ante el Al Taawoun, pues contamos con Mohammed Al Owais, guardameta de la selección saudí".

Y añadió: "Al Owais posee grandes cualidades. Es cierto que fue criticado en el pasado partido, pero sigue siendo un gran guardameta y nos dará una gran fortaleza durante el próximo período".

Y concluyó: "El Al Hilal no se ve afectado por la ausencia de nadie en la portería, y espero que logremos la victoria ante el Al Taawoun".