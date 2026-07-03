Mohamed Abou Trika, leyenda del fútbol egipcio, elogió el logro histórico de los Faraones tras clasificarse para los octavos de final del Mundial 2026 al vencer a Australia 4-2 en los penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

En el estudio de «beIN Sports» afirmó: «Gracias al capitán Hossam y a los jugadores... Son unos auténticos hombres». También elogió a Mohamed Salah: «¿Qué penalti ha sido ese, Salah? (lanzado al estilo Panenka)... Es un jugador de gran talla».

Y añadió: «Egipto ha honrado a árabes y africanos; el grande es grande y dio la razón a quienes confiaron en los Faraones», antes de lanzar su famosa frase: «Que venga Messi».

Y cerró: «Ahora a por Messi en octavos; que sea un partido para la historia».

Es la primera vez que Egipto alcanza los octavos de un Mundial; su rival saldrá del Argentina-Cabo Verde.