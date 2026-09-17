En el día de su homenaje legendario en su ciudad natal, Eric García no habló de sí mismo, sino que acaparó los focos con una encendida defensa de su compañero Lamine Yamal, asegurando que es el más merecedor del Balón de Oro, en unas declaraciones que encenderán la polémica en el mundo del fútbol.

López (25 años) regresó a su ciudad de Martorell como un héroe, donde el ayuntamiento le rindió homenaje con una medalla de reconocimiento por su trayectoria y sus logros con la selección española, en un acto oficial en el salón del consistorio, tras el cual salió al balcón del recinto para dirigirse a la afición.

A pesar del ambiente de celebración, sus palabras sobre el Barcelona fueron lo más destacado, donde fijó la Liga de Campeones como un objetivo irrenunciable: "Veo aquí muchas camisetas del Barcelona. Espero que nos volvamos a encontrar la próxima temporada para celebrar muchos títulos, y por supuesto la Liga de Campeones; es el objetivo máximo de todos y el sueño de todos".

Pero la declaración más contundente, según el diario español "Mundo Deportivo", fue cuando se le preguntó por el Balón de Oro y la candidatura de Lamine Yamal, sumándose Eric con toda su fuerza a la campaña de apoyo al joven talento del Barcelona.

García dijo en unas declaraciones encendidas: "Merece el Balón de Oro, todos lo decimos porque lo sentimos. Lo que hace es increíble, he visto a Messi y ahora lo veo a él, con su edad y la influencia que tiene sobre el terreno de juego; posee un talento increíble".

Y añadió en tono jocoso para rebajar la intensidad de la competencia con sus compañeros de la selección: "Pero tampoco quiero olvidarme de mis compañeros. Como Rodri, que ya lo ganó".

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El defensa cerró su día especial con la inauguración de dos campos que llevan el nombre de la leyenda Johan Cruyff en el "Parc de la Vila", antes de elogiar a los porteros del Barcelona diciendo: "Szczesny es un jugador de gran experiencia, y está claro que ser suplente no es fácil. En cuanto a Joan, es el mejor portero del mundo".