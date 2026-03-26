¿Dónde ver hoy a la Selección Mexicana? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Selección Mexicana es considerada como la gigante de la Concacaf, reconocimiento bien merecido con sus 13 títulos en la Copa Oro (tres en la antes conocida como Campeonato de Naciones de la Concacaf), además de un trofeo en la Liga de Naciones de la Concacaf que nació en 2019.

A nivel internacional, el Tri ha alcanzado la fina de la Copa América en dos ocasiones, además de terminar en el podio en otras tres oportunidades. Uno de sus más grandes logros es el título de la Copa Confederaciones en 1999, con victoria sobre Brasil en la final en el estadio Azteca. Asimismo, México disputó otras tres semifinales en la Confederaciones. En Mundiales, el Tri solo ha llegado a la fase de cuartos en dos participaciones, ambas como anfitrión (1970 y 1986). Desde 1994 ha clasificado a octavos de final en todos las Copas del Mundo, excepto una (2022).

México se encuentra dirigido por Javier Aguirre, quizá el entrenador con mejor currículum en la historia del país y que se encuentra en su tercera etapa como técnico del equipo nacional, del que estuvo a cargo en los Mundiales de 2002 y 2010.

La Selección Mexicana cuenta con futbolistas de calidad en todas sus líneas, nombres como Luis Ángel Malagón, Johan Vázquez, César Montes, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Erick Lira, Alexis Vega, César Huerta, Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Además, se espera que la nueva joya azteca, Gilberto Mora, sea considerado para el Mundial, a pesar de que llegaría con solo 17 años.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos de la Selección Mexicana.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA SELECCIÓN MEXICANA

La Selección Mexicana solo disputará partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, con rivales de alto perfil a partir de septiembre, como Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay.

Para ver a la Selección Mexicana en España no hay una señal definida, pero exista la opción de NordVPN.

En México, el Tri se puede seguir en dos opciones, ya sea en Azteca 7 o por TUDN, Canal 5 y ViX.

Por su parte, en Sudamérica tampoco hay una señal definida para seguir los compromisos de la Selección Mexicana, pero también existe la posibilidad de ver a México gracias a NordVPN.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión de la Selección Mexicana está a cargo de las señales de TUDN, Univisión, FOX Deportes, ViX Premium y Fubo Sports, dependiendo de la programación.

PAÍS O ZONA CANAL DE TV Y STREAMING España Sin transmisión fija Sudamérica Sin transmisión fija México Azteca 7, TUDN, Canal 5, ViX Estados Unidos TUDN, Univisión, FOX Deportes, ViX Premium, Fubo Sports

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Palmarés de la Selección Mexicana

México es el claro equipo a vencer en la Concacaf, con un número histórico de victorias en la Copa Oro, aunque solo ha ganado una de las cuatro ediciones disputadas en la Liga de Naciones de la Concacaf. En el plano internacional también cuentan con un título de Copa Confederaciones.

TÍTULO AÑO Copa Oro 1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025 Copa Confederaciones 1999 Liga de Naciones de la Concacaf 2025

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