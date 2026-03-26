¿Dónde ver hoy al PSG? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

PSG ha tomado por asalto el balompié francés en el siglo actual con un proyecto construido a base de billetazos y las más grandes estrellas del fútbol mundial. Los Parisinos pasaron de ser un club con un par de ligas y algunas copas en las décadas de los 80´s y 90´s, a ser el más ganador de la Ligue 1 y el resto de las competiciones nacionales.

A nivel europeo, los Parisinos son los campeones defensores de la Champions League, trofeo que solo han levantado en una oportunidad, al igual que la Supercopa de Europa, además de contar con otro par de títulos de la UEFA.

El PSG se encuentra dirigido actualmente por Luis Enrique y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Lucas Chevalier, Willian Pacho, Marquinhos, Ilya Zavarnyi, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratshkhelia, Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Goncalo Ramos.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos del PSG.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL PSG

El PSG participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Ligue 1, Copa de Francia y la Champions League.

Para ver al PSG en España la señal disponible para la Ligue 1 es TV5MONDE, pero solo un juego por jornada, por lo que es posible que los Parisinos no entren en la programación. La Copa de Francia fue televisada la campaña pasada por Movistar, por lo que podría ser el mismo caso en 2025-26, a falta de confirmación. La Champions League está a cargo de Movistar.

En México, la Ligue 1 es transmitida por Caliente TV, mientras que la Copa de Francia aún no tiene canal confirmado. La Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponibles en ESPN y Disney+, mismas señales que se encargan de televisar la Champions League. La Copa de Francia fue transmitida por DSports y DGO la campaña anterior, pero queda por confirmar si volverá a ser el caso.

Finalmente, en Estados Unidos la Ligue 1 es televisada por las señales de Fanatiz, beIN Sports y Fubo Sports. La Copa de Francia, a falta de confirmación, se podría seguir por FOX Deportes, FOX Soccer Plus, beIN Sports y Fubo Sports. La Champions League se puede ver en Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.

PAÍS O ZONA LIGUE 1 COPA DE FRANCIA CHAMPIONS LEAGUE España TV5MONDE Movistar (por confirmar) Movistar Sudamérica ESPN, Disney+ DSports, DGO (por confirmar) ESPN, Disney+ México Caliente TV Por confirmar TNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TV Estados Unidos Fanatiz, beIN Sports, Fubo Sports FOX Deportes, FOX Soccer Plus, beIN Sports, Fubo Sports (por confirmar) Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del PSG

Los Parisinos son los máximos ganadores históricos en todos los torneos nacionales, la Ligue 1 (13), Copa de Francia (16), Supercopa de Francia (13) e incluso la ya extinta Copa de la Liga (9). A nivel europeo, PSG solo cuenta con un trofeo de Champions League y una Supercopa de Europa, junto a otros dos campeonatos de la UEFA

TÍTULO TEMPORADA Ligue 1 1985-86, 1993-94, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 Copa de Francia 1981-82, 1982-83, 1992-93, 1994-95, 1997-98, 2003-04, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21, 2023-24, 2024-25 Supercopa de Francia 1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 Copa de la Liga 1994-95, 1997-98, 2007-08, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 Champions League 2024-25 Supercopa de Europa 2025 Recopa de Europa 1995-96 Copa Intertoto 2001

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