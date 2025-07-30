Ver EN VIVO ONLINE: América vs Real Salt Lake, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! América y Real Salt Lake hacen su presentación en el torneo en la cancha del America First Field de Real Salt Lake, Utah.

Las Águilas se preparan para su debut en el torneo binacional, con la mira puesta en sumar sus primeros tres puntos y encaminarse hacia la clasificación a la siguiente ronda. En los días previos, los jugadores han dejado claro su objetivo: conquistar el título y dejar huella en esta edición del certamen.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

AMÉRICA VS REAL SALT LAKE: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Miércoles, 30 de julio HORA 19:30 horas ESTADIO America First Field

El encuentro entre Águilas y Monarcas está programado para el miércoles 30 de julio en el America First Field de Real Salt Lake, Utah.

La patada inicial será a las 19:20 horas, tiempo del Centro de México y 21:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER AMÉRICA VS REAL SALT LAKE ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sin antecedentes

LINKS DE INTERÉS