¿Por qué la Leagues Cup no cuenta como oficial?

Ni la confederación local ni el ente rector le han dado autenticidad a esta copa que atraviesa su primera edición.

De dos años para atrás, el vínculo entre la () y la se ha vuelto más fuerte y gracias a esto germinaron dos torneos: la Campeones Cup y también la Leagues Cup.

Este certamen nació para medir a varos conjuntos del futbol estadounidense y a otros del balompié mexicano bajo la premisa de encontrar al mejor club de ambos países que tienen una añeja rivalidad.

Sin importar que se trata de un trofeo de carácter internacional, la Leagues Cup no es oficial porque solamente es amistosa puesto que no cuenta con el reconocimiento ni de la Concacaf y menos de la FIFA; únicamente de la EE.UU y , pero eso no basta.

Tigres y buscan al primer campeón de la historia en la edición 2019; no obstante, si los Felinos llegasen a obtenerla, el cetro no valdrá como su primer título internacional, un viejo pendiente para la UANL.

Al margen de la enemistad entre la Liga MX y la MLS, el asunto monetario desempeña un rol importante, ya que no nada más la final, igualmente en las rondas anteriores, se disputan siempre con los mexicanos en calidad de visitantes para pensar en las buenas entradas y los millones de dólares.