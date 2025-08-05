Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Carlos Martínez

Ver EN VIVO ONLINE: América vs Portland Timbers, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Por la tercera fecha del torneo, las Águilas se miden a los Timbers, y en GOAL te contamos cómo seguir el encuentro.

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! América y Portland Timbers continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del Q2 Stadium, en Austin, Texas.

Para el último partido de la Primera Fase, las Águilas buscarán asegurar la victoria en los 90 minutos y dependerán de una combinación de resultados para avanzar a los Cuartos de Final del torneo. No será tarea sencilla, ya que los Timbers llegan invictos y con paso perfecto.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

AMÉRICA VS PORTLAND TIMBERS: FECHA Y HORA DE COMIENZO

  
FECHAMiércoles, 6 de agosto
HORA19:30 horas
ESTADIOQ2 Stadium

El encuentro entre Águilas y Timbers está programado para el miércoles 6 de agosto en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

La patada inicial será a las 19:30 horas, tiempo del Centro de México y 21:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER AMÉRICA VS PORTLAND TIMBERS: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Nu9ve
TUDN
Apple TV

ESTADOS UNIDOS

TUDN USA
Apple TV

Este partido será transmitido por televisión por Nu9ve y TUDN. Mediante streaming por las plataformas Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

FechaPartidoTorneo
5 mayo 2021América 3-1 Portland TimbersConcachampions 2021
28 abril 2021Portland Timbers 1-1 AméricaConcachampions 2021

LINKS DE INTERÉS

