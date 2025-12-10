Ver EN VIVO ONLINE: América vs Minnesota United, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! América y San Diego FC continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del ShellEnergy Stadium, en Houston, Texas.

Las Águilas vienen de una dura derrota en penales ante Real Salt Lake, pese a rescatar el empate en los minutos finales. Minnesota United, en cambio, arrancó con fuerza goleando al Querétaro. El duelo promete intensidad, con tres puntos cruciales en juego para las aspiraciones de ambos en el certamen.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

AMÉRICA VS MINNESOTA UNITED: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Sábado, 2 de agosto HORA 19:00 horas ESTADIO Shell Energy Stadium

El encuentro entre Águilas y Loons está programado para el sábado 2 de agosto en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

La patada inicial será a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México y 21:00 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER AMÉRICA VS REAL SALT LAKE ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Canal 5 Apple TV

ESTADOS UNIDOS

TUDN USA Univisión Apple TV

Este partido será transmitido por televisión por Canal 5. Mediante streaming por las plataformas Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sin antecedentes

LINKS DE INTERÉS