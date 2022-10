En partido correspondiente a la fecha 8 de la LaLiga, Barcelona recibe al Celta de Vigo en el Camp Nou.

Barcelona recibe a Celta de Vigo en partido correspondiente a la fecha 8 de LaLiga. Con el Camp Nou como escenario, se presenta el nuevo líder del campeonato con el objetivo de mantener su sitio en la tabla general, frente a un rival que busca dar el salto a la parte alta del tablero.

Los Culés se presentan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Mallorca con un gol solitario de Robert Lewandowski, su sexto triunfo consecutivo. El equipo dirigido por Xavi se encuentra en el primer puesto del tablero con 19 puntos, igualado con el Real Madrid.

Por su parte, los Célticos derrotaron al Real Betis por 1-0 con una anotación de Gabri Veiga, cortando una racha de dos descalabros al hilo. El cuadro a cargo de Eduardo Coudet se encuentra en la décima primera posición del campeonato con 10 unidades.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Barcelona - Celta de Vigo FECHA Domingo, 9 de octubre ESTADIO Camp Nou - Barcelona, España HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (MEX, COL), 21:00 (España), 12:00 (PT) Y 15:00 (ET) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports, con la excepción de Brasil, donde la transmisión tendrá lugar en Star+. En México se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports, mientras que en Estados Unidos será por ESPN+. Finalmente, en España pasarán el duelo por Movistar LaLiga.

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Barcelona y Celta de Vigo estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go, en Brasil en Star+ y en España por Movistar+.

FORMACIONES

BARCELONA

A confirmar.

CELTA DE VIGO



A confirmar.